Le maire Babacar Diop au nouveau gouverneur "Soyez le serviteur de cette belle région et l'avocat des quartiers qui vivent dans l'insécurité

C'est ce jeudi 9 novembre qu'a eu lieu la cérémonie de passation de pouvoir entre le nouveau gouverneur de la Région de Thiès, Monsieur Oumar Mamadou Baldé, en remplacement d'Alioune Badara Mbengue appelé à d'autres fonctions. La cérémonie s'est déroulée sous la direction du ministre de l'Intérieur, Me Sidiki Kaba, qui s'est rendu à la cité ferroviaire pour installer Oumar Mamadou Baldé. Le maire de la ville de Thiès a également participé à cette cérémonie. Après avoir félicité le gouverneur sortant, Alioune Badara Mbengue, il a rappelé les résultats obtenus par ce dernier et les défis que devra relever le nouveau gouverneur régional. "Soyez le serviteur de cette belle région et l'avocat des quartiers qui vivent dans l'insécurité"a t-il lancé un appel au nouveau gouverneur Parallèlement, le premier magistrat de la ville n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage à la région de Thiès où il est né et a fait ses premiers pas.