Le Sénégal modernise le contrôle routier avec la vidéo-verbalisation et lutte contre la corruption

Le ministre Malick Ndiaye a annoncé le lancement d'un projet de vidéo-verbalisation visant à dématérialiser le système de contrôle routier au Sénégal, dans le but de réduire les accidents de la route et de lutter contre la corruption. Ce projet inclut également la réglementation des permis de conduire, des cartes grises et des assurances. Lors de la cérémonie officielle du magal de Mbacké Barry, le ministre a aussi souligné les avancées en matière d'infrastructures dans le village, répondant ainsi aux besoins de la communauté locale.



aps