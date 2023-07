Le Sénégal émet un mandat d’arrêt international contre l’avocat Juan Branco

Suite à l’examen minutieux de ses déclarations publiques et des écrits relayés sur divers supports médiatiques,les autorités sénégalaises ont ouvert une information judiciaire contre Juan Branco, l’avocat de Ousmane Sonko, décision accompagnée de l’émission d’un mandat d’arrêt international. Selon le procureur de la République, « après avoir revu la compilation des déclarations, écrits et posts à travers tout support du sieur Juan Branco, il a été relevé des éléments qui, manifestement, sont de nature à engager sa responsabilité pénale. Aussi, le Procureur de la République a t-il décidé de l’ouverture d’une information judiciaire contre le susnommé pour plusieurs faits qualifiés de crimes et délits ». Par conséquent, « un mandat d’arrêt international a été requis à son encontre ». En mars dernier, l'avocat d'Ousmane Sonko, avait prévu de se rendre au Sénégal. Mais, il fut reconduit par les autorités qui l’accusaient alors de tenir des propos dénigrants à l’encontre du président de la République, Macky Sall, dès son arrivée à l’aéroport. Récemment, l’avocat a fait l’objet de signalements par les autorités françaises. Ces dernières l’accusent d’avoir mis en danger des fonctionnaires de l’armée française au Sénégal en partageant leurs photos sur les réseaux sociaux.