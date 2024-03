Le Sénégal devient membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz

Ce vendredi 1er mars 2024 marque un tournant historique pour le Sénégal dans le domaine énergétique. Le pays est désormais officiellement reconnu en tant que membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), suite à l'annonce faite lors de la réunion ministérielle tenue à Alger.



Le GECF, regroupant déjà 19 nations, dont 12 membres à part entière et sept membres observateurs, accueille désormais le Sénégal, portant ainsi le nombre total de pays participants à 20.



Selon le communiqué du ministère du Pétrole et des Énergies, cette adhésion traduit l'engagement du GECF à soutenir les droits souverains des pays membres sur leurs ressources en gaz naturel et à promouvoir une gestion responsable et durable de ces ressources, en harmonie avec les enjeux environnementaux.



Le ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome, représentant le Sénégal lors de cette réunion historique, a transmis les salutations du président de la République, Macky Sall, et exprimé la gratitude du peuple sénégalais pour cette opportunité offerte au pays.



Cette adhésion offre au Sénégal la possibilité de bénéficier de l'expérience des autres membres du GECF en matière de production et de gestion des ressources gazières, ainsi que de formations spécialisées.



L'intégration du Sénégal au GECF en tant que membre observateur est perçue comme un catalyseur pour une utilisation plus efficace de ses ressources naturelles, notamment à travers la stratégie « Gas to Power ». Cette stratégie, axée sur l'utilisation du gaz pour la production d'électricité, contribuera à l'objectif d'un accès universel à l'électricité d'ici 2026 et favorisera l'industrialisation du pays en réduisant les coûts de production.



En franchissant cette nouvelle étape au sein du GECF, le Sénégal réaffirme son engagement envers une exploitation responsable de ses ressources naturelles, dans le but ultime d'améliorer le bien-être de ses citoyens.