Le Sénégal Réussit à Collecter 750 Millions de Dollars sur les Marchés Financiers Internationaux

Le Sénégal a lancé avec succès des obligations privées sur les marchés financiers internationaux, récoltant ainsi 750 millions de dollars, soit plus de 45 milliards de francs CFA, selon le ministère des Finances et du Budget.



L'opération, qualifiée de réussite par le ministère, a vu l'État sénégalais mandater JP Morgan Londres pour mobiliser des fonds alignés avec sa stratégie de gestion de la dette, pour un montant initial de 500 millions de dollars US.



Suite à un intérêt marqué des investisseurs après le lancement initial, une tranche supplémentaire de 250 millions de dollars US a été émise le 4 juin 2024.



Ces obligations, émises en dollars US avec un taux d'intérêt nominal de 7,75% sur une durée de 7 ans, ont également été converties en euros à un taux moyen de 6,47% afin d'optimiser le service de la dette.



Le ministère souligne que le succès de cette transaction témoigne du soutien continu des investisseurs envers les politiques publiques du Sénégal et de leur confiance renouvelée dans sa solvabilité.



Cette émission d'obligations auprès d'investisseurs internationaux représente une première pour le Sénégal, s'inscrivant dans sa politique de diversification des sources de financement et de gestion active de la dette.



Le ministère considère que les résultats obtenus renforcent la position de l'État du Sénégal en tant qu'émetteur de référence, reflétant la qualité et la crédibilité de sa politique économique.