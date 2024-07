Le Sénégal Brille aux 4e Championnats d'Afrique de Karaté : Plusieurs Médailles d'Or Décrochées

Le Sénégal a fait une performance remarquable aux quatrièmes Championnats d'Afrique de karaté cadets, juniors et seniors de la zone 2, qui se sont tenus à Conakry du 5 au 7 juillet. Les combattants sénégalais ont raflé une dizaine de médailles d'or en kata et kumité, a indiqué la cellule de communication de la Fédération sénégalaise de karaté et disciplines associées.



En kata, le Sénégal a remporté cinq médailles d'or grâce aux exploits d'Aissatou Diène et Seydina Mouhamed Sarr chez les cadets. Ismail Barry a également brillé en décrochant l'or chez les juniors, suivi par Yandé Diagne et Cheikh Ahmet Tidiane Dieng chez les seniors. L'équipe nationale junior du Sénégal a également remporté une médaille d'or.



En kumité, chez les cadets, Mouhamed Bachir Touré (+70kg) et Adja Ndatté Dieng (-61kg) ont tous deux décroché l'or, tandis que leur coéquipier Fallou Dongo (-63kg) a remporté une médaille de bronze. Chez les juniors, Mame Boye Faye (-53kg), Soda Amar (-66kg), et Mouhamadou Moustapha Gaye (-68kg) ont chacun remporté l'or dans leurs catégories respectives. Aida Diop (-66kg) et Papa Seydou Diongue (75kg) chez les espoirs ont également été couronnés d'or.