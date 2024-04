Le Sénégal Achète les Livres de Senghor et Prévoit l'Ouverture d'un Musée en Son Honneur

Suite à l'annonce de la suspension de la vente aux enchères des livres ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor à Caen, des négociations ont été entamées avec l'État du Sénégal. Selon l'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Seye, et Oumar Badiane, le président Bassirou Diomaye Faye a pris la décision d'acquérir l'ensemble des livres de Senghor pour le gouvernement et d'ouvrir un musée en son honneur.



Les 343 livres ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor devraient ainsi être rapatriés vers l'État du Sénégal. Oumar Badiane, directeur du patrimoine culturel sénégalais, a confirmé que le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement ont pris en charge ce dossier.



L'ambassadeur du Sénégal en France, El Hadji Magatte Séye, a indiqué à l’AFP qu'il a engagé des discussions avec le commissaire-priseur sur instruction du nouveau président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, en vue de suspendre la vente et de parvenir à un accord pour une acquisition directe. Il a ajouté : "Nous espérons vivement que nous allons aboutir à un accord très rapidement pour rapatrier les œuvres au Sénégal".



Selon l'ambassadeur, le gouvernement de M. Faye souhaite également créer un musée en l'honneur de Senghor. Ce musée serait dédié à la mémoire de Senghor en tant que premier président du Sénégal, père fondateur de la nation, homme de culture et figure d'envergure mondiale, symbolisant un trait d'union universel entre les peuples."