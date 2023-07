Le Procureur ordonne l’arrestation de Birame Soulèye Diop

Des turbulences politiques sont à prévoir pour le président du groupe parlementaire de Yewwi askan wi (Yaw) et le second de Pastef. Selon les sources de Dakaractu, une arrestation est en cours pour Birame Soulèye Diop, le maire de Thiès Nord.



Cette décision fait suite à ses allégations selon lesquelles Macky Sall pourrait envisager d'empoisonner ses éventuels successeurs dans une manœuvre à la Ouattara.



Ces déclarations, faites lors d'une conférence de presse récente, ont déclenché une vague de controverses sur les réseaux sociaux et ont eu des répercussions jusqu'en Côte d'Ivoire. Nos sources indiquent que l'ordre d'arrestation a été transmis à la Sûreté urbaine (Su) de Dakar pour action. Nous suivons de près cette affaire...