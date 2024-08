Le Président du Mouvement "Thiès d'abord", Me Habib Vitin, Soutient l'ASC "Un Fauteuil pour Tous" lors de la Grande Finale

Thiès, le 15 août 2024 - Dans un acte de solidarité remarquable, Me Habib Vitin, Président du Mouvement "Thiès d'abord", a exprimé son soutien indéfectible à l'ASC "Un Fauteuil pour Tous" à l'occasion de leur participation à la grande finale nationale de football. Ce geste témoigne de l'importance du sport en tant que facteur de cohésion sociale et de développement communautaire dans la ville de Thiès.



Au cours de son discours, Me Habib Vitin a exprimé sa fierté d'accompagner cette équipe pleine de dynamisme, les encourageant à se surpasser pour ramener le trophée à Thiès. Il a également souligné le rôle crucial du soutien communautaire et politique dans la réussite des jeunes sportifs, tout en réaffirmant l'engagement du mouvement "Thiès d'abord" à les accompagner jusqu'à la finale à Dakar.



Profitant de cette opportunité, Me Habib Vitin a lancé un appel vibrant à la jeunesse de Thiès, les exhortant à s'investir dans le travail, les études et la discipline pour contribuer au développement de leur ville et du Sénégal. Il a fermement condamné la violence dans le sport, appelant les jeunes à adopter la retenue, la grandeur et la responsabilité, rappelant que le sport doit rester un vecteur de développement et de cohésion sociale.



Le soutien de Me Habib Vitin à l'ASC "Un Fauteuil pour Tous" ne se limite pas au soutien moral. Il a également fourni des équipements sportifs et a réitéré son engagement à les accompagner dans toutes leurs initiatives futures. Cette action s'inscrit dans une vision plus large du mouvement "Thiès d'abord", qui encourage une citoyenneté active et la cohésion sociale à travers diverses initiatives, dont le sport. Le mouvement se distingue par son engagement à promouvoir les valeurs de solidarité, d'effort et de développement au sein de la communauté thiessoise.