Le Président Faye Encourage les Synergies Interministérielles pour Réduire les Dépendances en Équipements de Défense

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a mis en avant jeudi l'importance de développer des synergies interministérielles pour diminuer les dépendances en équipements, notamment grâce à une maîtrise progressive des technologies de défense.



"Les changements rapides dans l'environnement géopolitique mondial et régional créent des vulnérabilités qu'il faut atténuer par une adaptation stratégique nécessitant un effort budgétaire significatif en matière de défense, en ligne avec nos ambitions," a déclaré le Chef de l'État lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 3e promotion de l'École supérieure de guerre et de la 6e promotion du cours d'état-major de l'Institut de défense du Sénégal, jeudi.



Devant les 47 officiers diplômés, dont 14 venant de huit pays de la sous-région, le Président Faye a souligné la nécessité d'une "réadaptation stratégique" pour réduire les dépendances, impliquant une "maîtrise graduelle" des technologies de défense. Il a insisté sur le développement de "synergies interministérielles indispensables pour exploiter pleinement les leviers d'action de l'État."



Dans cette optique, le Président Faye a demandé au ministre des Forces armées, en collaboration avec ses collègues en charge de la Recherche scientifique et de l'Industrie, de réfléchir "rapidement" à la mise en place de cadres de coopération pour "développer des capacités endogènes de production des équipements de défense dont nous avons besoin."



"Sans une industrie de défense souveraine, nous ne pouvons garantir notre liberté de choix et d'actions," a-t-il analysé.



"Sachant que vous êtes formés pour être des forces de proposition ainsi que des hommes et des femmes d'action, je vous encourage à poursuivre inlassablement la quête du savoir, comme vous en inspire la devise de l'institut : +Excellence dans la décision+," a conclu le Chef de l'État en s'adressant aux auditeurs.



aps