Le Président Diomaye Faye et son Épouse en Route pour les Jeux Olympiques de Paris

Le Président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar ce mercredi 24 juillet pour se rendre à Paris, suite à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron et de Thomas Bach, Président du Comité International Olympique (CIO). Il participera au Sommet international sur le thème « Sport pour le Développement Durable » qui se tiendra le 25 juillet 2024.



En plus de sa participation au sommet, le Président Faye assistera également à la cérémonie officielle d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, prévue pour le 26 juillet 2024. Cet événement constitue une opportunité significative pour renforcer les relations internationales et promouvoir le sport comme outil de développement durable. Pour ce voyage, le président est accompagné par Madame Absa Faye, l'une de ses épouses. Lors de son premier voyage à Paris en juin, il était accompagné de sa première épouse, Madame Marie Khon Faye.