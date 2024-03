Le Président Abdou Diouf félicite Diomaye Faye

Hier, dans un hôtel de la place, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en présence d'Ousmane Sonko, a reçu la délégation du Président Abdou Diouf représentée par ses deux enfants Serigne Makhtar Diouf plus connu sous le nom de Pedro et Habib Diouf, l'homonyme de Habib Thiam.



Sur place, le Président Diouf, au téléphone, a remercié le peuple sénégalais pour sa maturité démocratique et félicité le tout nouveau Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il a, par la suite, prodigué des conseils au 5 e Président avant de prier pour la réussite de ce fardeau qu'est diriger un pays.



Diomaye a , son tour, remercié son prédécesseur à la tête de l'Etat et lui a assuré de donner le meilleur de lui - même afin d'être le Président de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises.



Comme pour dire qu'il tient tant à la réconciliation et à l'unité nationales et au développement du Sénégal comme il l'a invoqué lors de sa première adresse au peuple sénégalais.