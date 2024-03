Le Premier ministre Amadou Ba visite les survivants du naufrage à Saint-Louis

Le Premier ministre Amadou Ba a été touché par la tragédie récente de l'émigration clandestine qui a frappé le Sénégal. En signe de solidarité profonde et de soutien envers les personnes touchées par le naufrage de la pirogue, il s'est rendu personnellement à Saint-Louis pour rencontrer les familles endeuillées et les survivants. Dans un tweet, il a exprimé sa compassion et a assuré aux victimes de tout le soutien possible de la part des autorités.