Le Préfet de Dakar interdit la manifestation du F24, prévue vendredi

Le Préfet de Dakar Mor Talla Tine interdit la manifestation du mouvement F24, prévue vendredi à la place de l'Obélisque ou place de la Nation. Il avance les risques de troubles à l'ordre publics et entrave à la libre circulation des personnes et des biens comme motif.



Pour rappel, les responsables de la plateforme de lutte des Forces vives de la Nation ont décidé, mardi dernier, lors d'une conférence de presse, d'un grand rassemblement le vendredi 21 juillet, pour exiger la libération des "détenus politiques" et l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives.