Le PSG se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec un Mbappé brillant

Le Paris Saint-Germain s'est assuré une place en quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois depuis trois ans en battant une nouvelle fois la Real Sociedad (2-1), avec une performance remarquable de Kylian Mbappé répondant aux tensions avec son entraîneur par un doublé spectaculaire.



Après deux éliminations successives en huitièmes de finale contre le Real Madrid en 2022 et le Bayern Munich en 2023, le PSG retrouve le top 8 européen pour la première fois depuis son impressionnant parcours en 2021 (demi-finales).



Malgré les tensions récentes entre l'entraîneur Luis Enrique et Kylian Mbappé, qui ont été largement médiatisées, le joueur français a répondu sur le terrain avec détermination.



Mbappé a ouvert le score dès la 15e minute d'une frappe précise après avoir été lancé par Ousmane Dembélé. Il a ensuite doublé la mise à la 56e minute sur une passe de Lee Kang-In, offrant ainsi une avance confortable au PSG.



Bien que la Real Sociedad ait tenté de revenir dans le match, les Parisiens ont su préserver leur avance jusqu'à la fin, bien que la Real Sociedad ait marqué un but en fin de match.



Cette victoire marque un retour au succès pour le PSG en Ligue des champions et offre une perspective positive pour la suite de la compétition. Elle semble également avoir apaisé les tensions entre Mbappé et Luis Enrique, qui ont été vues discutant après le match.