Le Nouveau Gouverneur de Thiès Omar Mamadou Baldé reçu à Tivaouane, Ndiassane, Pire et Thienaba

Visite du Gouverneur Omar Mamadou Baldé aux Leaders Religieux de Tivaouane

Tivaouane, Sénégal – Le gouverneur de la région de Thiès, Omar Mamadou Baldé, a récemment accompli une visite importante auprès de grandes figures spirituelles, marquant un pas significatif vers l'intégration et le respect mutuel entre les autorités administratives et religieuses. Cette initiative illustre l'engagement de l'administration à renforcer les liens avec le secteur spirituel, essentiel pour l'équilibre social et le développement régional.

Une Tournée Riche en Échanges

La tournée a débuté à Tivaouane, où le gouverneur Baldé, accompagné de sa délégation, a été reçu par Serigne Babacar Sy Abdou, représentant du Khalif général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette rencontre a posé les fondations d'un dialogue constructif et respectueux, essentiel pour le bien-être commun.

Le voyage s'est poursuivi vers la communauté de Thienaba, où la délégation a été accueillie par le Khalife Serigne Assane Seck et la famille de Mame Amary Ndack Seck. Cette étape a marqué la fin d'une journée riche en échanges spirituels et en témoignages de fraternité.

Priorités et Engagements

Dans ses échanges avec les leaders religieux, le gouverneur Baldé a exprimé une profonde satisfaction et a mis en avant trois priorités régionales. Premièrement, la sécurité des citoyens et de leurs biens, avec une politique proactive contre la criminalité. Deuxièmement, l'accent sur le développement économique et social, reconnaissant Tivaouane comme un pôle stratégique pour des projets d'envergure nationale. Troisièmement, le renforcement de l'harmonie entre le temporel et le spirituel, avec un soutien aux familles religieuses dans leurs rôles spirituels et sociaux.

Le gouverneur a également sollicité des prières pour le Sénégal, le Président de la République, et la région de Tivaouane, soulignant l'importance de la bénédiction spirituelle dans le succès des initiatives administratives.

En conclusion, Omar Mamadou Baldé a remercié les leaders religieux pour leur accueil et leur soutien, affirmant que les actions futures de l'administration régionale refléteraient les orientations discutées lors de cette tournée. Ce partenariat entre les sphères temporelle et spirituelle promet un avenir harmonieux et prospère pour la région de Tivaouane et ses habitants.