Le Ministre des Transports Appelle à l'Adoption du BRT par la Population

Lors du lancement du BRT ce mercredi, le ministre des Transports, Malick Ndiaye, a lancé un appel à tous les Sénégalais pour qu'ils s'approprient ce nouveau projet en adoptant un comportement responsable. Il insiste sur l'importance de développer un nouvel état d'esprit axé sur la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement, des valeurs que le BRT promeut.



Concernant les tarifs, le ministre affirme qu'ils sont "raisonnables", variant entre 400 et 500 francs CFA. Il précise que ces tarifs ont été négociés avec succès par l'État du Sénégal via le Cétud.



Malick Ndiaye souligne également que de telles infrastructures ne résoudront pas à elles seules les problèmes de transport à Dakar. Il met en avant la nécessité de développer les territoires et les pôles de développement pour désengorger la capitale : "Les pôles de développement, avec toutes les commodités et activités, permettront à la population de Dakar de retourner chez eux pour travailler. Cela permettra à Dakar de respirer davantage.