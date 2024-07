Le Maroc, le Portugal et l’Espagne Déposent Leur Candidature pour la Coupe du Monde 2030

Ce mardi, le Maroc, le Portugal et l’Espagne ont soumis leur candidature officielle pour organiser la Coupe du Monde de la FIFA 2030 lors d'un événement à Paris. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a reçu le dossier des mains des présidents des fédérations de football des trois pays. Gianni Infantino a déclaré que ces nations, passionnées par le football, démontrent par cette candidature leur capacité d'organisation et leur vision partagée des valeurs sportives.

La Coupe du Monde 2030 marquera une première en se déroulant sur trois continents : Afrique, Europe et Amérique latine, avec des matchs inauguraux en Argentine, Uruguay et Paraguay pour commémorer le centenaire de la première édition.

La candidature est promue par des ambassadeurs renommés tels que Luis Figo, Andres Iniesta, Nourredine Naybet, et des stars actuelles comme Cristiano Ronaldo et Achraf Hakimi. Le slogan "YallaVamos" illustre l'esprit d'avancement et de collaboration.

La décision finale sur les pays hôtes sera rendue par le Congrès de la FIFA le 11 décembre 2024.



aps