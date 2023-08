Le Maire de Thiès Est, Ousmane Diagne, dénonce l'omission de la commune dans les décisions administratives relatives à Balabéy

Le Maire de Thies Est, Ousmane Diagne, a exprimé aujourd'hui son mécontentement concernant l'attitude des autorités administratives de Thies en l'occurrence le Gouverneur de Thies . Dans sa déclaration, le Maire a mis l'accent sur les difficultés rencontrées par sa commune et la nécessité d'une meilleure coopération entre la mairie et les autorités supérieures.

"Être républicain, c'est un état d'esprit. La République c'est des règles de bienséance, des règles de courtoisie, la République c'est un protocole républicain."

Ousmane Diagne a spécifiquement critiqué le manque de reconnaissance et de respect envers la mairie de Thies Est, en particulier lors d'événements et de cérémonies officiels. Il a rappelé que la mairie et ses représentants, élus par les citoyens, méritent d'être traités avec respect et dignité.

Concluant sa déclaration, le Maire a exprimé son espoir d'une meilleure collaboration à l'avenir et a souligné la nécessité pour toutes les parties de respecter les protocoles et les normes républicaines pour le bien de la population de Thies Est.