Le MDS plante 300 cocotiers à Taïba Ndiaye pour un Sénégal plus vert

Le Mouvement pour le Développement et la Solidarité (MDS), dirigé par Matar Mamour Ndiaye, a lancé ce matin une initiative de reboisement en plantant 300 cocotiers dans la commune de Taïba Ndiaye. La cérémonie a rassemblé des autorités locales et administratives, ainsi que des notables de la région.



M. Ndiaye a souligné l’importance de cet engagement citoyen pour contribuer au développement du pays. "Nous avons un chef de l'État avec une vision claire pour un 'Sénégal Vert', et nous croyons que cette ambition doit s’étendre à tous les territoires", a-t-il déclaré. L’initiative à Taïba Ndiaye marque le début d’un projet de reboisement de grande envergure, qui s'étendra sur quatre phases et couvrira les 35 villages de la commune.



Les autorités locales ont salué cette démarche alignée avec la politique nationale de reforestation et de préservation de l'environnement, renforçant ainsi l'effort collectif pour un Sénégal durable.



---.

dakaractu