Le Lycée de Médina Ndiathbé Remporte le Prix de Slam des Yvelines 2024

Le lycée de la commune de Médina Ndiathbé, situé dans le département de Podor, a triomphé à l'édition 2024 du Prix de la Francophonie de Slam des Yvelines, surpassant dix autres établissements de divers pays, comme l’a observé l’APS.



Les résultats du concours ont été annoncés en ligne ce vendredi à l’Espace Numérique Ouvert (ENO) de Podor, où des responsables du secteur éducatif s’étaient réunis.



Le concours, dont le thème de l’édition 2024 était "sports et olympisme", est une initiative du Département des Yvelines en France. Il s’inscrit dans le cadre de la coopération avec les collectivités territoriales de Kanel, Matam et Podor au Sénégal, ainsi que Lokossa et Grand Popo au Bénin, et Anétho au Togo.



"La deuxième édition a réuni onze équipes représentant des établissements scolaires du Sénégal, de la France, du Bénin et du Togo pour échanger sur des thématiques valorisant le sport et l’olympisme", a expliqué Abdoul Aziz Ndiath, secrétaire général du Conseil départemental de Podor, à l’APS.



La finale s’est déroulée simultanément sur plusieurs sites en France, au Bénin, au Togo et au Sénégal via Internet. L’amphithéâtre de l’ENO de Podor a accueilli les équipes des lycées de Médina Ndiathbé (Podor), d’Ourossogui (Matam) et d’Orkadjiéré (Kanel), ainsi que des membres du jury international répartis à travers les pays participants.



"Notre coopération avec les Yvelines est précieuse, elle nous a permis de réaliser plusieurs projets importants pour nos populations", a souligné M. Ndiath.



Il a insisté sur l’importance de cette coopération pour permettre aux jeunes d’échanger sur les plans scientifique et culturel, renforçant ainsi la solidarité.



"C’est une belle victoire pour le département de Podor", a déclaré Mamadou Dia, président du Conseil départemental de Podor, lors d’un entretien téléphonique. Il a encouragé les établissements locaux à continuer de viser l’excellence.



L’équipe du lycée de Médina Ndiathbé, composée de Ramata Sy de la TL’1 et Malick Ndiath de la 1ère L2, a décroché la première place avec 115 points, remportant ainsi le prix général.



Le lycée Aného-Ville (commune des Lacs 1, Togo) a pris la deuxième place, remportant le prix du partenaire.



Le collège de Poissy (département des Yvelines, France) s'est classé troisième, remportant le prix Yvelines.