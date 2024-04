Le Khalife de Thiénaba encourage le Président Diomaye Faye à rencontrer les chefs religieux et à promouvoir la paix

Le Khalife général de Thiénaba, Baye Serigne Assane Seck, a exprimé son soutien au président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, affirmant que les chefs religieux prient pour sa réussite à la tête du pays. Lors de la prière de l'Aïd El Fitr, il a centré son discours sur la paix et la prospérité au Sénégal.



Le Saint homme a invité le président Diomaye Faye à rendre visite aux khalifes généraux du pays et à privilégier une approche de dialogue et de collaboration. Il a également exhorté le gouvernement à éviter les représailles et à se concentrer sur le travail dans l'intérêt national.