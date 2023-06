Le FMI accorde plus de 1100 milliards de francs Cfa au Sénégal

Le Fonds monétaire international (Fmi) vient d’annoncer que son conseil d’administration a approuvé deux programmes en faveur du Sénégal.



C’est le Fonds monétaire international (Fmi) qui en donne l’information. Son Conseil d'administration a approuvé, en faveur du Sénégal, 1,51 milliard de dollars au titre du Mécanisme élargi de crédit et de la Facilité élargie de crédit. Il a aussi approuvé 324 millions de dollars au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité pour le Sénégal. C’est donc globalement 1,8 milliards de dollars qui sont accordés au pays, soit un total d’environ 1104 milliards de francs Cfa.



«Le programme soutenu par le MEC/FEC aidera à répondre aux besoins prolongés de balance des paiements du Sénégal et à remédier aux déséquilibres macroéconomiques», renseigne le Fmi dans son communiqué de presse parcouru par iGFM. Il ajoute que les priorités politiques portent sur la réduction des vulnérabilités de la dette à travers un assainissement budgétaire favorable à la croissance, le renforcement de la gouvernance et la mise en œuvre de réformes pour une croissance plus inclusive et plus riche en emplois.



Pour ce qui est de la Facilité pour la résilience et la durabilité (Frd), elle vise à relever les défis structurels à plus long terme liés au changement climatique et à la mise en œuvre des politiques climatiques. Elle soutiendra les objectifs d'atténuation du changement climatique du Sénégal, d'adaptation du pays au changement climatique et soutiendra les travaux visant à intégrer les considérations relatives au changement climatique dans le processus budgétaire. IGFM