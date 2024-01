Le Directeur général de Free Sénégal à l'inauguration de la nouvelle Agence à Thiès: "Plus de 200.000 personnes utilisent régulièrement Free money par mois"

Accompagnés de ses partenaires et de son staff, le Directeur général de Free Sénégal, Mamadou Mbengue a été accueilli par le Gouverneur de la région, Oumar Mamadou Baldé, en présence du maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop. "Au niveau de la région de Thiès, plus de 200.000 personnes utilisent régulièrement Free money par mois.", a fait savoir M. Mbengue devant les autorités et le personnel de l'Agence régionale.



Il en rajoute une couche : "Nous avons installé 106 antennes dotées de technologies de 4 G+. Dans les villages environnants la qualité s'est fortement améliorée. Sur la 4G , on est présent à 90% de la population et 97% en internet et en mobile", a - t -il affirmé.



Dans le cadre de la politique sociale de Free Sénégal, le Directeur général a promis au chef de l'exécutif régional la réhabilitation du jardin public situé non loin de la Gouvernance.