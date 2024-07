Le Chef de l'État Donne son Accord pour les Réformes de la Justice suite aux Assises (Officiel)

Lors du Conseil des ministres de mercredi, le chef de l'État a approuvé en principe les recommandations consensuelles issues des Assises de la justice, telles que consignées dans le rapport récemment remis.



Le communiqué du Conseil des ministres précise que le chef de l'État a félicité le gouvernement, particulièrement le ministre de la Justice, ainsi que toutes les parties prenantes pour leur contribution à l'élaboration d'un rapport public de qualité.



Le chef de l'État a salué l'esprit participatif et inclusif de cette démarche, mettant en avant l'utilisation de la plateforme JUBBANTI, une innovation notable pour la digitalisation de la participation citoyenne et le déploiement du projet de transformation systémique du Sénégal.



Cette initiative vise à renforcer l'État de droit et une justice crédible pour le peuple sénégalais. Le chef de l'État a demandé la préparation d'un calendrier de mise en œuvre des réformes du secteur de la justice, en alignement avec le programme législatif du gouvernement, incluant la révision de la Constitution et des Codes spécifiques.



Le président a également sollicité une évaluation des coûts et impacts financiers des réformes proposées, ainsi que des propositions pour la réforme du Conseil supérieur de la Magistrature.



Enfin, il a demandé des communications mensuelles en Conseil des ministres sur l'état de mise en œuvre des recommandations des Assises de la justice, en veillant à leur conformité avec les valeurs et croyances de la société.



