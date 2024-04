Le Cameroun annonce son nouveau sélectionneur : Marc Brys

Le choix du nouveau sélectionneur du Cameroun, annoncé par le ministère des Sports, suscite des interrogations. En effet, Marc Brys, un technicien belge de 61 ans, a été nommé pour prendre les rênes de l'équipe. Bien que possédant une expérience de plus de 25 ans dans le coaching, principalement en Belgique, ses réalisations ne sont pas au premier plan. Il a dirigé des clubs tels que le Germinal Beerschot, Mouscron, Malines, Saint-Trond et Louvain, avec quelques expériences à l'étranger aux Pays-Bas et en Arabie Saoudite.



François Omam-Biyik fait partie de son staff en tant qu'adjoint. Cependant, le CV de Brys, qui n'a jamais dirigé de sélection nationale, ne semble pas susciter l'enthousiasme des supporters des Lions Indomptables. Sa nomination semble avoir été influencée principalement par le ministère des Sports et le président Paul Biya, sans pour autant répondre aux attentes financières. Cela contraste avec les souhaits du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui visait des entraîneurs comme Hervé Renard ou José Mourinho.



Avec le choix de Brys, les autorités camerounaises espèrent peut-être répéter le succès de Hugo Broos, un autre Belge qui a conduit l'équipe à la victoire à la CAN 2017. Cependant, à l'heure actuelle, mis à part les dirigeants, peu sont ceux qui croient en une répétition de cet exploit, car le scepticisme règne quant aux capacités du nouveau sélectionneur des Lions..."