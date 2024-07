Lancement du projet PDUT à Dakar pour une pêche durable et transparente

La Coalition Nationale pour la Pêche Durable (CONAPED) a inauguré à Dakar le projet de Pêche Durable et Transparente (PDUT), qui vise à garantir une gestion pérenne des ressources halieutiques et à défendre les droits des communautés de pêcheurs jusqu'en 2030. Mohamed Sylla, responsable de la communication de la CONAPED, a souligné l'importance d'une pêche durable pour la souveraineté alimentaire et la préservation des revenus de nombreux Sénégalais. Cilia Diouf, du ministère sénégalais de la Pêche, a salué la pertinence du projet, qui facilitera les échanges entre les pouvoirs publics et les professionnels de la pêche en offrant un cadre regroupant tous les acteurs du secteur. Le PDUT, financé à hauteur de 59 millions de francs CFA, sera mis en œuvre par plusieurs organisations de pêche artisanale et industrielle. La CONAPED, créée le 19 novembre 2023, recevra le soutien du ministère de la Pêche pour ses activités.