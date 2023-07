Lancement du Programme de Logements Sociaux Par le Ministre Abdoulaye Sow à Thiès

.Le Ministre a débuté son discours en saluant les différentes personnalités présentes, exprimant sa reconnaissance envers les élus et les acteurs locaux pour leur engagement dans la réalisation de ce projet. Il a également rendu hommage au Président de la République, Macky Sall, dont la vision a permis de faire des logements sociaux une priorité nationale, dans le but de fournir des logements décents et abordables à la population.

L'urbanisation est devenue une réalité incontournable dans le monde moderne, et le Sénégal n'échappe pas à cette tendance. Le Ministre a rappelé que des villes bien planifiées et équipées sont des moteurs essentiels de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de leurs habitants. Il a également souligné que l'accès à un logement décent est un droit fondamental, contribuant à la dignité des individus, à la cohésion sociale et au renforcement du tissu familial.

Le discours du Ministre a été marqué par une mise en exergue des réformes audacieuses entreprises par le gouvernement pour favoriser la construction de logements sociaux. Des organismes tels que la Société d'Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU) et le Fonds pour l'Habitat Social ont été créés pour faciliter l'accès à des logements abordables et soutenir l'inclusion sociale.

Le projet de Mbour 4 à Thiès, développé en partenariat avec la société Soit Friloge, est une véritable pierre angulaire de cette politique ambitieuse. Prévoyant la construction de 30 000 logements, ce projet comprendra différentes typologies d'habitations, des F3 de 60 mètres carrés aux F5 de 263 mètres carrés. Le Ministre a tenu à souligner que ce programme inclut également des espaces publics, des équipements sociaux et des réserves de parking pour répondre aux besoins de la communauté.

L'emplacement stratégique du projet, à proximité de l'aéroport international Blaise Diagne et de l'autoroute de Thiès-Dakar, contribuera à renforcer la connectivité régionale et facilitera les déplacements pour les habitants. Le Ministre a insisté sur le fait que la sécurité des résidents est une priorité, et que les normes de construction les plus strictes seront appliquées pour garantir leur bien-être et leur sérénité.

La cérémonie de pose de la première pierre à Mbour 4 témoigne de l'engagement du gouvernement sénégalais envers le bien-être de ses citoyens. Ce programme de logements sociaux s'inscrit dans une démarche globale de développement économique et social, et c'est avec un optimisme palpable que le Ministre a annoncé de futurs projets pour d'autres localités, contribuant ainsi à la création d'univers urbains équilibrés et propices à l'épanouissement de tous