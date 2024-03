Lancement de la campagne présidentielle : Serigne Mboup démarre dans les marchés de Kaolack

Le président Serigne Mboup a officiellement lancé sa campagne à Kaolack, sa ville natale et fief politique. Dans le cadre de son programme "Yokkou Ba Yegko", il propose la création d'un Conseil supérieur religieux pour rompre avec les pratiques traditionnelles et promouvoir le développement du Sénégal.



Pour sa première journée de campagne, Serigne Mboup a choisi de débuter à Kaolack, où il est maire. Il a souligné l'importance de sa ville natale dans son parcours politique, affirmant : "Je suis un Kaolackois fier. Commencer ma campagne sans venir à Kaolack aurait été une erreur. Je suis l'un des leurs, Kaolack est ma fierté".



Sa caravane a parcouru les principaux marchés de la ville pour s'adresser en premier lieu aux acteurs du secteur informel, qui l'ont élu maire et sur lesquels il compte pour conquérir le pays. Serigne Mboup a justifié cette démarche en déclarant : "Il s'agit de mon électorat naturel et je me devais de les convaincre de la pertinence de ma candidature à la Présidentielle".



Lors de son passage au marché Occass de Touba Ndorong, il a rencontré les commerçants et les résidents locaux, mettant en avant les réalisations de son mandat municipal, notamment dans la sécurité, l'infrastructure urbaine, l'éclairage public et la promotion des femmes. Il a promis d'amplifier ces réalisations avec des moyens budgétaires plus importants à l'échelle nationale.



La caravane a également rendu visite aux autorités religieuses de la communauté mouride de Touba Ndorong, offrant un retour aux sources pour mieux conquérir le reste du pays. Dans l'après-midi, Serigne Mboup s'est rendu dans la commune voisine de Ndoffane, dans le département de Kaolack.