Lancement de la Campagne « Diomaye Président » à Thiès par Birame Souleye Diop et Me Ousmane Diagne

Thiès a été le théâtre d'un événement politique significatif avec le lancement officiel de la campagne de la coalition « Diomaye Président » en vue de l'élection présidentielle du 24 mars prochain.



Les premiers moments de cette campagne dans la capitale du rail ont révélé l'atmosphère et l'engagement qui caractérisent cette campagne, avec des discours puissants et engagés de Birame Souleye Diop et du maire, Me Ousmane Diagne. Les images initiales de cette campagne reflètent l'enthousiasme et la détermination qui animent la coalition « Diomaye Président ».