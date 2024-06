Lancement d’un projet de jeunes entrepreneurs agroécologiques à Podor

un projet de formation pour jeunes entrepreneurs agroécologiques a été inauguré à Podor (nord), sous la direction de l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), un groupe de recherche axé sur les politiques publiques agricoles et rurales en Afrique de l’Ouest.



Ce projet, intitulé "Jeunes entrepreneurs verts pour une communauté sénégalaise prospère et résiliente", est soutenu par le conseil départemental de Podor, le Secrétariat international de l’eau et l’École des entrepreneurs du Québec.



L'initiative vise à former 40 jeunes, filles et garçons, à la réalisation de projets agroécologiques. Ousmane Sidibé, adjoint du préfet de Podor, a déclaré que ce projet offre une réponse concrète à la problématique de l’emploi des jeunes, particulièrement pressante au Sénégal et dans le département de Podor.



Le secrétaire général du conseil départemental de Podor, Abdoul Aziz Ndiath, a souligné que le projet cherche à promouvoir l’emploi et l’employabilité des jeunes dans le contexte du changement climatique. Il a ajouté que l'initiative exploitera les grandes potentialités agricoles de Podor.



Le projet soutiendra principalement des jeunes et des femmes, les aidant à adopter une approche novatrice pour mieux protéger les ressources naturelles comme l’eau et la terre, a expliqué Laure Tall, directrice de la recherche de l'IPAR.



Nina Blanchi, chargée des programmes du Secrétariat international de l’eau, a précisé que le projet adopte une approche de gestion intégrée avec des formations assurées par l’École des entrepreneurs du Québec.