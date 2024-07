Lamine Camara Rejoint l'AS Monaco Jusqu'en 2029

L'AS Monaco, un club prestigieux de la Ligue 1 française, a officiellement présenté Lamine Camara comme son nouveau joueur jusqu'en 2029, via ses réseaux sociaux ce mardi.



Le club a exprimé sa joie en annonçant l'arrivée de Lamine Camara sur son compte X, affirmant : "Le club AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Lamine Camara."



Le jeune milieu de terrain de 20 ans a passé la saison précédente au FC Metz, relégué en Ligue 2. Camara, élu "pépite de la saison" lors des trophées UNFP grâce aux votes du public, compte 10 sélections et 3 buts en équipe nationale sénégalaise. Il aura l'opportunité de jouer en Ligue des champions avec son nouveau club.



La présentation de Lamine Camara a été accompagnée d'une vidéo de 30 secondes où ses coéquipiers en équipe nationale, Ismail Jacobs et Krépin Diatta, également joueurs de l'AS Monaco, lui ont souhaité la bienvenue.



"Tout est fait. Je suis monégasque. Je suis ému et content de rejoindre ce club légendaire avec des joueurs comme Radamel Falcao, Bernardo Silva, Yannick Carrasco et Kylian Mbappé. J’ai suivi quelques matchs de ce grand club," a déclaré Lamine Camara après sa signature.