La ville de Thiès rejoint le Conseil d'administration de l'Organisation des capitales et villes islamiques

Thiès, 16 mai (APS) - La ville de Thiès a été désignée membre du conseil d'administration de l'Organisation des capitales et villes islamiques (OCVI), selon les informations de l'institution municipale.



La cellule de communication de la mairie annonce : "La Ville de Thiès a été élue parmi les 27 membres du Conseil d'administration (CA) de l'Organisation des capitales et villes islamiques (OCVI)".



Cette nomination est intervenue lors de la 15ème session de l'OCVI, qui s'est déroulée du lundi 13 au mercredi 15 mai à Konya, en Turquie. Les discussions de cette session ont porté sur le thème de "la gestion durable des déchets".



Le maire Babacar Diop, présent à cette réunion, envisage de soumettre la candidature de Thiès pour accueillir la prochaine session de la Conférence générale de l'OCVI. Cette candidature sera examinée lors de la prochaine réunion du CA prévue à Rabat.



L'OCVI, basée à Djeddah en Arabie Saoudite, est une organisation internationale à but non lucratif affiliée à l'Organisation de coopération islamique (OCI). Ses activités se concentrent principalement sur le développement durable dans les villes et capitales des cinquante pays membres de l'OCI.