La somme colossale réclamée à Mike Tyson par l'homme qu'il avait frappé dans un avion

Cette demande a également été transmise aux avocats de Mike Tyson. Dans des propos toujours rapportés par le LA Times, l'un d'entre eux, Alex Spiro, a répliqué : "J'ai reçu une lettre d'extorsion concernant le harcèlement réalisé envers Mike par un instigateur il y a un an et les conséquences. Il n'y aura pas d'accord à l'amiable".

Une réponse qui a le mérite d'être clair. De son côté, Mike Tyson n'a pas pris la parole personnellement sur le sujet. Mais dans un épisode de son podcast Hotboxin quelques semaines après l'incident, il avait notamment déclaré : "Je n’aurais pas dû le faire. Mais j’étais juste irrité, fatigué, défoncé et énervé. C’est comme ça que ça se passe." I Gentside

Un an et demi après l'incident, l'homme frappé par Mike Tyson dans un avion contre-attaque. Via son avocat, il demande un montant colossal en guise d'indemnisation médicale.C'est une affaire qui inquièteencore aujourd'hui. Le 20 avril 2022, l'ancien champion du monde de boxe anglaise avait dégoupillé dans un avion, frappant à plusieurs reprises un homme au comportement inopportun situé dans la rangée juste derrière. L'individu en question n'ayant toujours pas déposé plainte, il demande aujourd'huiDans un article publié par le LA Times , le quotidien américain dévoile avoir consulté une lettre rédigée par l'avocat de, l'individu frappé par Mike Tyson d'ans l'avion. Dans celle-ci, l'homme de loi rapporte que son client a souffert "" à la suite des coups de poings d'Iron Mike.Dans la suite de la lettre, L'avocat de Melvin Towsend réclameà Mike Tyson en guise. "En échange de ce montant, M. Townsend fournira à votre client une quittance mutuellement acceptable qui l'empêchera d'intenter une action en justice future, ainsi que des conditions raisonnables demandées par votre client. Si nous ne parvenons pas à un accord, nous continuerons à préparer le dossier de M. Townsend en vue du dépôt d'une plainte."