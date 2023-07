La section communale de PASTEF Thiès Nord exprime son soutien indéfectible à Birame Soulèye Diop

THIES, Sénégal - Au milieu de l'agitation politique sénégalaise, le (PASTEF) de Thiès Nord est venu au secours de l'un de leurs leaders, Birame Souleye Diop, suite à son récent arrestation.



M. Diop, député respecté et maire de la commune de Thiès Nord, a été arrêté à la suite de propos controversés lors d'une déclaration de presse tenue par la coalition. Cette situation a mis en lumière les difficultés inhérentes aux discours politiques dans le pays.



Il faut noter que des personnalités politiques d'ici et d'ailleurs ont été victimes d'incidents similaires lors de leurs allocutions. Parmi elles, l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a connu des controverses en 2011 pour ses commentaires sur le traitement des Africains en France par rapport à la Côte d'Ivoire. L'ex-président français Jacques Chirac et la dirigeante d'extrême droite Marine Le Pen ont également été critiqués pour leurs propos méprisants sur l'Afrique.



Malgré ces exemples, les discours agressifs et outrageants sont plus fréquents parmi les régimes que parmi l'opposition. Des responsables du régime ont même été accusés d'incitation à la violence. C'est dans ce contexte que M. Diop a été arrêté, malgré ses excuses publiques.



La section communale de PASTEF Thiès Nord a exprimé son soutien indéfectible à M. Diop. Les militants et sympathisants de la commune de Thiès Nord ont promis de ne ménager aucun effort pour défendre leur leader, dénonçant le blocus sans fondement juridique du domicile du président Ousmane Songo. Ils exigent une élection présidentielle inclusive en février 2024, la libération de tous les détenus politiques et des enquêtes sur les morts des manifestants entre mars 2021 et juin 2023.