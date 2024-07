La pollution des fonds marins de l'île de Gorée par les déchets ménagers

Le littoral de l'île de Gorée, au large de Dakar, est gravement pollué par des déchets ménagers, principalement des matières plastiques. Cette situation alarmante est observée à la fois à la surface de l'eau et au fond de l'océan, où des dépôts d'ordures composés de sachets plastiques, de sacs, d'habits et de filets de pêcheurs abandonnés défigurent les fonds marins.



Lors d'une plongée sous-marine organisée par le club Océanium Diving Center, les plongeurs ont constaté la présence de déchets au fond de l'océan, illustrant le niveau de pollution des zones côtières urbaines. Le directeur du club, Rodwan El Ali, fils de l'écologiste Haidar El Ali, a lancé depuis 2018 l'initiative "sea-setal" pour nettoyer les fonds marins de Dakar et de Gorée. Ces opérations bénévoles ont permis de retirer 40 tonnes de déchets annuellement sur un rayon de 10 kilomètres, mais la pollution reste un problème persistant.



Rodwan El Ali appelle à une meilleure surveillance des aires marines protégées et à un renforcement des lois pour préserver l'océan. Malgré les efforts, les déchets plastiques continuent de se décomposer en microparticules, menaçant la faune marine et, par extension, la santé humaine.