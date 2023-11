La fondation Kajoor Janken célébre la 34e édition de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE).

La fondation Kajoor Janken a célébré la 34e édition de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE). L'implication des personnes vivant avec un handicap dans tous les domaines d'activité a été le point majeur le plus commenté. La (CIDE) reflète l'engagement des États à protéger les droits des enfants dans le monde et à améliorer leurs conditions de vie. Il constitue le premier instrument juridique international reconnaissant les droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux de l'enfant, nécessaires à son épanouissement et à son développement. Aider les non voyant à avoir plus d'opportunités dans le domaine de l'éducation en améliorant les conditions de logement et de travail a été une demande parmi les aveugles. La CIDE fixe des principes fondamentaux pour chaque enfant : la non-discrimination, son intérêt supérieur en toutes circonstances, son droit à la vie, à la survie et au développement, le respect de son opinion et de sa participation.