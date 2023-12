La cote de popularité de Biden au plus bas selon le sondage

La cote de popularité du président américain, Joe Biden, a atteint un plus bas de 34%, selon les résultats d’un nouveau sondage publiés lundi.

Seulement 34% des personnes sondées ont déclaré approuver les actions du président, alors que 61% des personnes interrogées ont indiqué désapprouver la performance de Biden, selon un sondage de l’Université Monmouth. Biden a vu son taux d’approbation demeurer inférieur à 40% pendant des mois. Les résultats de ce sondage interviennent à onze mois des prochaines élections présidentielles.

Le taux d’approbation du sondage de l’Université Monmouth est inférieur à celui du Wall Street Journal réalisé plus tôt ce mois-ci, selon lequel Biden était crédité d’un taux d’approbation de 37%.

Seuls 3 Américains interrogés sur 10 ont déclaré que le locataire de la Maison Blanche accordait suffisamment d’attention aux questions les plus importantes pour eux. Ainsi, 68% des personnes interrogées ont déclaré désapprouver sa performance en matière de lutte contre l’inflation et 69% des personnes sondées ont affirmé désapprouver son action en matière d’immigration. Le nouveau sondage a été réalisé du 30 novembre au 4 décembre auprès de 803 personnes. Hespress