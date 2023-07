La contribution de Practical Action à l'assainissement des eaux usées et pluviales à Thiès Nord

Depuis 2020, Practical Action, une organisation axée sur la résilience environnementale, a marqué une présence importante à Thiès Nord en travaillant à résoudre les problèmes d'inondation récurrents et les défis sanitaires associés. La stratégie de l'organisation se focalise sur l'assainissement des eaux usées et pluviales et l'implication active de la communauté locale à travers une série de formations et de travaux d'assainissement.



La situation à Thiès Nord est critique. Chaque année, la région est confrontée à des inondations dévastatrices causant d'importantes pertes matérielles. Un des problèmes majeurs est l'efficacité des systèmes d'assainissement. Les caniveaux sont constamment bouchés par les ordures ménagères, ce qui crée une situation particulièrement préoccupante à l'approche de la saison des pluies.



Pour faire face à ces défis, Practical Action s'est engagée dans une collaboration soutenue avec la mairie locale. Leur action collective a entraîné une série de travaux de nettoyage des caniveaux. L'initiative, en plus de résoudre les problèmes d'assainissement, a également favorisé une participation citoyenne active, impliquant directement la communauté dans la gestion de son environnement.



L'implication de Practical Action ne se limite pas seulement au nettoyage des caniveaux. Dans une approche de modernisation de l'infrastructure, l'organisation a pris l'initiative d'installer des infrastructures communautaires plus modernes pour la gestion des eaux usées. Ces améliorations visent à résoudre les problèmes sanitaires dans la région, en particulier chez les enfants qui sont exposés à des risques élevés de maladies diarrhéiques en raison des conditions sanitaires précaires.



Au cœur de la stratégie de Practical Action, l'engagement communautaire reste un élément essentiel. L'organisation privilégie une approche de collaboration où les habitants de Thiès Nord s'engagent à entretenir les ouvrages d'assainissement pour assurer leur pérennité.



Les efforts collectifs orchestrés par Practical Action illustrent clairement l'impact significatif que peut avoir une organisation dédiée à résoudre les défis environnementaux et sanitaires. Grâce à cette initiative, Thiès Nord avance vers l'amélioration de son système d'assainissement des eaux usées et pluviales, contribuant à construire une communauté plus saine et plus résiliente. La contribution de Practical Action est un modèle d'engagement et de collaboration communautaire qui démontre que le changement est possible lorsque les efforts sont conjugués.