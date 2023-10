La communauté mouride en deuil : décès de Serigne Abdoul Ahad Mbacké fils de Serigne Abdourahmane Mbacké

La 2ème capitale du Mouridisme,Darou Mouhty, est endeuillée.Le Khalife de Serigne Abdourahmane Mbacké, Serigne Abdoul Ahad Mbacké s’est éteint tard dans la soirée de ce jeudi 05 Octobre 2023. Son défunt père Serigne Abdourahmane Mbacké Ibn Serigne Abdoul Khoudoss Mbacké Ibn Mame Thierno Birahim Mbacké « Borom » Darou a été rappelé à Dieu, on se le rappelle, il y a d’à peine 1 an. Thiès info s’associe à la douleur qui frappe la Communauté mouride et présente ses sincères au Khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, au Khalife de Darou Mouhty, Serigne Bassirou Mbacké Khoudja Niang et à toute la « Umah ».