La Police Déploie un Dispositif Imposant pour Garantir la Sécurité lors du 130e Grand Magal de Touba

La sécurité des personnes et des biens durant la 130e édition du Grand Magal, événement religieux marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, a été assurée par un déploiement conséquent de la Police. Selon le Commissaire spécial de Touba, ce dispositif inclut 4331 agents et 144 véhicules.



Le Commissaire principal Diégane Sène a déclaré lors d'un point de presse au Commissariat spécial de Touba que les forces mobilisées proviennent de divers services de la Police nationale. Cela inclut des personnels du groupe mobile d'intervention, de la compagnie de circulation, ainsi que des services de police judiciaire et de renseignement. La brigade d'intervention polyvalente et les commissariats de la région de Diourbel ont également été mobilisés, avec le soutien des services d'appui.



Sur le plan logistique, un déploiement important a été réalisé avec 144 véhicules de différentes catégories et 21 motos. Un dispositif de surveillance technique a également été mis en place pour renforcer la sécurité.



En termes de couverture territoriale, la zone de compétence de la Police nationale a été divisée en 13 secteurs. Pour une meilleure proximité avec la population, 11 postes de police avancés ont été installés, dont neuf à Touba et deux à Mbacké, dans des zones identifiées comme criminogènes telles que Madiyana, Mbarya, Garage Darou Mousty, et la Grande Mosquée.



Des innovations notables ont également été introduites, notamment l'établissement de deux postes médicaux pour offrir des soins gratuits et la mise en service de deux ambulances médicalisées.



Enfin, le Commissaire Sène a mis l'accent sur l'importance de la collaboration entre la population et la Police, en invitant à la dénonciation de tout acte criminel, et a encouragé les automobilistes à faire preuve de prudence pour un Magal en toute sécurité.



