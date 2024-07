La Mauritanie triomphe du Sénégal en match amical de beach soccer, 6-4

L'équipe nationale de beach soccer du Sénégal a été battue par celle de la Mauritanie, avec un score de 4-6, lors d'un match amical qui s'est tenu vendredi à Dakar.



Les Lions ont affronté les Mauritaniens dans le cadre de leur préparation pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de cette année, prévue en Égypte.



Un deuxième match amical est programmé entre ces équipes, samedi à 17h00, sur la plage de Diamalaye, où s'est déroulée la rencontre de vendredi.



Le Sénégal a entamé ses préparations pour les éliminatoires de la CAN lundi, avec 14 pays participants.



Les matchs se dérouleront en deux phases : aller du 19 au 21 juillet et retour du 26 au 28 juillet.



Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, affrontera la Guinée, qui espère participer pour la première fois à une phase finale de la CAN.



La Confédération Africaine de Football n'a pas encore établi le calendrier de la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer.