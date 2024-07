La Marine Sénégalaise Intercepte Deux Pirogues Transportant 402 Migrants Irréguliers au Large de Saint-Louis

La Marine nationale sénégalaise a annoncé lundi avoir intercepté deux pirogues transportant un total de 402 candidats à l'émigration irrégulière au large des côtes de Saint-Louis.

La première pirogue, avec 189 personnes à bord, a été arrêtée par la Base navale nord au niveau de la Langue de Barbarie. La majorité des passagers étaient de nationalité sénégalaise et gambienne.

Le patrouilleur de haute mer Niani a intercepté la deuxième embarcation à plus de 200 km au large de Saint-Louis. À bord, il y avait 213 migrants irréguliers, incluant 63 Sénégalais, 44 Gambiens, 93 Guinéens et 13 Maliens. Cette pirogue était partie de Bargny.

Ces actions témoignent de l'engagement de la Marine nationale à lutter contre l'émigration irrégulière et à protéger les frontières maritimes du Sénégal.



aps