La Marine Royale Marocaine Secourt 46 Sénégalais au Large de Dakhla

Quarante-six Sénégalais, comprenant 2 femmes et 44 hommes, figurent parmi les 160 candidats à la migration irrégulière secourus par la Marine royale marocaine au large de Dakhla après le chavirement de leur pirogue, a annoncé une source diplomatique.



D'après les rescapés, l'embarcation avait quitté la Gambie le 2 juillet dernier pour tenter de rejoindre les Îles Canaries, transportant près de 200 passagers.



"Les 46 Sénégalais secourus sont hébergés au centre d'accueil d'Argoub, situé à 90 kilomètres au sud de Dakhla. Parmi eux, une dizaine de personnes malades et blessées reçoivent des soins des autorités sanitaires," a précisé le consulat général du Sénégal à Dakhla. Le consulat assure leur fournir assistance et protection, et travaille activement à leur rapatriement.



Depuis le 14 juin 2024, aucune autre pirogue en provenance du Sénégal n'a atteint le Maroc, selon la représentation diplomatique.



### Manifestation de 53 Sénégalais en Attente de Rapatriement



Mardi, 53 autres Sénégalais, candidats à l'émigration irrégulière, ont manifesté violemment à Argoub, en attendant leur rapatriement depuis le 14 juin 2024, causant des dommages au centre d'accueil où ils sont hébergés. Le consul général s'est rendu sur place pour apaiser la situation et informer les manifestants des démarches entreprises par le gouvernement sénégalais pour organiser leur retour dans les meilleurs délais.



aps