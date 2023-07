La Gambie possède le passeport le plus puissant de la CEDEAO, devant la Côte d’Ivoire et le Sénégal à la 9e place (Henley)

Dans le rapport Henley Passport Index 2023 classant les pays aux passeports les plus avantageux au monde, la Gambie devance les pays de la CEDEAO, comme le Nigeria, 1ère puissance économique africaine, la Côte d’Ivoire ou même le Sénégal.



La Gambie reste le pays ayant le passeport le plus puissant de la CEDEAO. C’est ce qui ressort du Henley Passport Index 2023 rendu public ce mois de juillet. Le Henley Passport Index classe chaque année, les passeports les plus puissants pour voyager dans le monde sans visa préalable. 199 passeports différents étaient en lice, pour 227 destinations de voyage différentes.



D’après ce classement, la Gambie occupe le 72e rang mondial, bien loin devant les premières puissances économiques de cet espace. Ce rang occupé offre aux détenteurs du sésame gambien, la possibilité de voyager dans 70 pays et territoires. Il s’agit d’une progression par rapport à 2022, où le pays occupait le 79e rang pour une possibilité de 69 destinations.



Dans le Top 10 ouest-africain, la Gambie est suivie par la Sierra Leone, 74e mondiale et 2e ouest africain avec 67 destinations, le Cap-Vert, le Ghana et le Bénin. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire occupent le 6e rang, en ex aequo, tandis que la Guinée est classée 8e ouest africain. Enfin, le Sénégal et le Togo bouclent ce top 10, en ex aequo. Leader de la CEDEAO, le Nigeria occupe quant à lui la dernière place du classement des 15 pays de l’espace sous-régional. Classé 91e sur l’échiquier mondial, il n’offre à ses ressortissants que 46 destinations.



En tête du trio des pays aux passeports les plus puissants sur l’ensemble du continent africain figure l'archipel des Seychelles. Pays africain au passeport le plus puissant depuis 2018, et 24e rang mondial en 2023 après avoir gagné deux destinations de plus par rapport à 2022, l’archipel est suivi de l’Île Maurice, 29e mondial, et de l’Afrique du Sud, 52e mondial. Le pays de Mandela a amélioré sa position en 2023 en s’ajoutant une destination par rapport à 2022.



Quant au trio africain le moins performant, il est constitué par le Soudan, classé 93e mondial avec 44 destinations, de la Libye, 96e et la Somalie, 100e rang mondial qui ferme ce trio avec 35 destinations possibles. Ecofin