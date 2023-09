LONASE: Le nouveau directeur annonce le lancement d'un audit

Fraîchement nommé directeur général de la société nationale dénommée Loterie nationale du Sénégal (LONASE), Abdourahmane Baldé prend une décision de taille dans le cadre du bon fonctionnement des travaux de ladite structure . Le nouveau directeur général annonce le lancement prochain d’un audit portant sur tous les processus de l’entreprise. Cet audit qui démarre le 05 octobre 2023, portera sur les contrats d’exploitation, les contrats de partenariats et autres conventions, vise également à lever les équivoques entre la masse collectée et le chiffre d’affaires. « La direction générale informe le personnel, l’ensemble des vendeurs et les partenaires de la LONASE, du lancement d’un audit portant sur tous les processus de l’entreprise », a-t-on appris d’une note rendue publique. À cette occasion, une source renseigne que « les contrats d’exploitation, les contrats de partenariats et autres conventions seront revus à l’effet d’édifier la direction générale sur les réajustements à apporter. » Dans le même registre, « Cet audit, qui démarre ce 05 octobre 2023, vise également à lever les équivoques entre la masse collectée et le chiffre d’affaires », a ajouté la même note. A cet effet conclut la même source, « Les conclusions de cet audit seront transmises à l’autorité et feront l’objet de partage avec le personnel et les autres parties prenantes. »