LOI D’AMNISTIE POUR SONKO & CIE: MACKY SALL ANNONCE UNE BONNE NOUVELLE

Le chef de l'État va saisir mercredi prochain en conseil des ministres l'Assemblée nationale par un projet de loi. Elle va prendre en compte les faits perpétrés pendant les manifestations politiques entre 2021 et 2024. Cette décision entre ainsi dans la dynamique de paix et de sauvegarde de l'unité nationale et la préservation de l'État de droit pour pacifier l'espace politique et pour maintenir la paix. Deux sur les dix neuf candidats ont répondus à l'appel du chef de l'état. Il s'agit du premier Amadou Ba et Mouhamed Boun Abdallah Dione . Il a, par la même occasion, reçu deux collectifs composés des candidats recalés et des candidats dit "spoliés". Revenant sur le dialogue, Macky Sall a précisé que toutes les démocraties ont des moments de fragilité et de violence parfois. Le dialogue et l'amnistie représentent donc deux formes de réconciliation. "Par le dialogue et le pardon, la démocratie se renforcera", dit-il. Pour que le Sénégal puisse redevenir un pays stable, Macky Sall pense qu' " il faut mettre un terme à l'adversité politique par le dialogue pour la paix du pays qui transcende la vie politique et les intérêts partisans". Il "Le 2 avril marquera la fin de mon mandat et de ma mission au Sénégal. Je souhaite qu'on puisse aller vers des élections transparentes après cette date. Je vais saisir le Conseil constitutionnel pour retenir une date" a réaffirmé le chef de l'état.