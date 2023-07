LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 5 JUILLET 2023

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

● Monsieur Babacar TOUMBOU, Maître de Conférences titulaire des Universités, Enseignant-Chercheur à l’Université Iba Der Thiam de Thiès, est nommé Président du Conseil de Surveillance de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES) ;

● Monsieur Ibrahima SECK, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur régional des Infrastructures et des Transports terrestres de Dakar.

● Madame Mame Marième Dieng Ngarandou MBOUP, Ingénieur en Génie civil, est nommée Directeur régional des Infrastructures et des Transports terrestres de Kaolack.

● Monsieur Mbacké Sidy Bouya NDIAYE, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur régional des Infrastructures et des Transports terrestres de Saint-Louis.

● Monsieur Ngagne BA, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur régional des

Infrastructures et des Transports terrestres de Thiès.

● Monsieur Ibrahima DIAKHATE, Ingénieur en Génie civil, est nommé Directeur régional des Infrastructures et des Transports terrestres de Ziguinchor.

Fait à Dakar 5 juillet 2023. Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA