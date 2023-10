LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 4 OCTOBRE 2023

Nominations présidentielles

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Au titre du Ministère de la Justice:

Le Colonel Abdoulaye DIAGNE

Au titre du Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur :

, précédemment Chef de la Chaine Administration logistique à l’Etat Major du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, est nommé Directeur général de l’Administration pénitentiaire, en remplacement du colonel Jean Bertrand BOCANDE, appelé à d’autres fonctions.

Madame Ramatoulaye Bâ FAYE

, Conseiller des Affaires étrangères Principal, précédemment Ambassadeur du Sénégal en Tunisie, est nommé Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté WillemAlexander, Roi des Pays-Bas, en remplacement de Monsieur Momar GUEYE, appelé à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Cheikh Mouhamadou Bamba LO

, Conseiller des Affaires étrangères, Directeur de Cabinet du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, est élevé au rang d’Ambassadeur.

Monsieur Ibrahima CISSE

, Conseiller des Affaires étrangères, Directeur de Cabinet du Ministre auprès du Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargé des Sénégalais de l’Extérieur, est élevé au rang d’Ambassadeur.

Madame Dieynaba Touré BATHILY

, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Premier Conseiller à l’Ambassade du Sénégal en Türkiye, est nommé Directeur des Affaires juridiques et consulaires au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, avec rang d’Ambassadeur, en remplacement de Monsieur Kémoko DIAKITE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Ousmane Camara NDIONGUE

Au titre du Ministère de l’Intérieur :

, Conseiller des Affaires étrangères principal, précédemment Ministre-Conseiller à l’Ambassade du Sénégal au Portugal, est nommé Directeur Europe, Amérique Océanie au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, avec rang d’Ambassadeur, en remplacement de Monsieur Paul Benoît Barka SARR, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur William MANEL

, Administrateur civil Principal, précédemment Gouverneur de la Région de Kaffrine, est nommé Directeur général de l’Administration territoriale, en remplacement de Monsieur Mamadou Moustapha NDAO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.

Monsieur Oumar Mamadou BALDE

, Administrateur civil Principal, précédemment Gouverneur de la Région de Tambacounda, est nommé Gouverneur de la Région de Thiès, en remplacement de Monsieur Alioune Badara MBENGUE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Guédji DIOUF

, Administrateur civil Principal, précédemment Gouverneur de la Région de Ziguinchor, est nommé Gouverneur de la Région de Tambacounda, en remplacement de Monsieur Oumar Mamadou BALDE, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur El hadji Bouya AMAR

, Administrateur civil Principal, précédemment Gouverneur de la Région de Louga, est nommé Gouverneur de la Région de Kaffrine, en remplacement de Monsieur William MANEL, appelé à d’autres fonctions.

Madame Ndèye Nguénare MBODJI

, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Louga, est nommée Gouverneur de la Région de Louga, en remplacement de Monsieur El Hadji Bouya AMAR, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Mor Talla TINE

, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Dakar, est nommé Gouverneur de la Région de Ziguinchor, en remplacement de Monsieur Guédji DIOUF, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Serigne Babacar KANE

Au titre du Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération:

, Administrateur civil Principal, précédemment Préfet du Département de Rufisque, est nommé Gouverneur de la Région de Sédhiou, en remplacement de Monsieur Papa Demba DIALLO, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Souleymane DIALLO

Au titre du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation :

, Ingénieur Statisticien Economiste, précédemment Coordonnateur de la Direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), est nommé Directeur général de la Planification et des Politiques économiques au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, en remplacement de monsieur Monsieur Mouhamadou Bamba Diop, appelé à d’autres fonctions.

Madame Awa Ndiaye DIOP

Au titre du Ministère du Commerce, de la Consommation et des PME :

, Administrateur civil, est nommé Secrétaire général de l’Université du Sine Saloum El Hadj Ibrahima NIASS (USSEIN), poste vacant.

Madame Ndèye Oumou NDIAYE

, Juriste, est nommée Secrétaire général de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) en remplacement de Monsieur Bathie CISS, appelé à d’autres fonctions.

Fait à Dakar, le 04 Octobre 2023

Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes Entreprises, Porte-parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA