LES NOMINATIONS DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 20 DECEMBRE 2023

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



Monsieur Issa DIAGNE, Professeur Titulaire à l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar, est nommé

Inspecteur général de l’Education et de la Formation option Science physique, au Ministère de

l’Education nationale.



Monsieur Babacar SAMB, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, est nommé Directeur des

Daara au Ministère de l’Education nationale.



Madame Jouldée SOUMARE, Economiste, est nommé Directeur du Développement du Secteur

privé au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.



Fait à Dakar 20 décembre 2023. Le Ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes Entreprises, Porte-Parole du Gouvernement Abdou Karim FOFANA